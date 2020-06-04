В Волгограде разыскали пропавшие с набережной шезлонги

4 Июнь 2020 2020-06-04T16:05:07+03:00

Изменить размер текста: A A

С утра 4 июня мэрия озадачила горожан информацией об украденных с набережной Волгограда шезлонгах. Ситуация неприятная, но она оказалась еще и анекдотичной. Пока коммунальщики подавали заявление о пропаже городского имущества в полицию, шезлонги ремонтировал производитель. Нашли пропажу журналисты. Недоразумение уже уладили, но осадочек остался.

Весь комплект, который установили на набережной у «Гасителя» – это подарок городу от компании «Красота под ногами». Изначально шезлонги разрабатывали для частного использования. Два из них изготовлены на металлическом каркасе. Они остались на месте. Пропали два фанерных.

- Эти шезлонги рассчитаны на нагрузку до 120 килограммов. Я бываю по работе на набережной. Как мы подсчитали, в День пограничника на них изрядно попрыгали. Уж сколько человек, не знаю, но я видел, что пошла трещина в местах наибольшей нагрузки. После она усилилась, поэтому мы решили снять шезлонги и усилить конструкцию, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» заместитель директора компании «Красота под ногами» Дмитрий Синько.

Так что получается, без вандалов в этой истории все же не обошлось. И волгоградцам не мешало бы поучиться аккуратному обращению с городским имуществом. Конечно, шезлонги вернутся на набережную более крепкими. Но если отношение горожан не изменится, надолго ничего у нас не задержится.

ИСТОЧНИК KP.RU