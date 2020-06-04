2020-06-04T14:09:20+03:00
Происшествия

Под Волгоградом браконьер продал рога сайгака сотруднику ФСБ

Мужчине дали 3,5 года колонии общего режима
Юлия Данильченко
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Палласовский районный суд вынес приговор по уголовному дело в отношении 53-летнего гражданина Республики Казахстан: за браконьерство мужчине дали 3,5 года тюрьмы. Попался мужчина на жадности – в короткие сроки он продал более сотни экземпляров ценного товара.

- Осужденный перевез в РФ 6 рогов сайгака, спрятав указанные части особо ценного животного в полость для запасного колеса в багажнике своего автомобиля. В тот же день продал рога сайгака за 22 тысяч рублей сотруднику УФСБ, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Через сутки привез еще 49 рогов, а спустя несколько дней – 83 штуки. Причем каждый раз искусно прятал незаконный товар. например, в обшивке машинных дверей. В ходе расследования вину свою браконьер полностью признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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