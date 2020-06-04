2020-06-04T12:46:57+03:00
Происшествия

В Волгограде майору полиции дали 10 лет тюрьмы за мошенничество

Эмин Гамидов заработал на аферах с автострахованием более 5 миллионов
Юлия Данильченко
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Волгоградский облсуд вынес приговор бывшему майору полиции Эмина Гамидову: ему дали 10 лет колонии общего режима и оштрафовали на миллион рублей. Такое суровое наказание эк-сотрудник правоохранительных органов «заработал» по нескольким статьям, касающихся мошенничеств в сфере автострахования.

- Гамидов в начале 2016 года организовал преступную группу с целью хищения денежных средств страховых компаний путем инсценировки ДТП. Они получили страховые выплаты на общую сумму более 5 миллионов рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Задержали преступников сотрудники регионального УФСБ вместе с коллегами из ГУ МВД. Расследование проводил СУ СКР, однако несмотря на все доказательства, собранные следователями, осужденный вину до самого конца не признавал. Но служитель Фемиды счел вину доказанной, в придачу к большому сроку Гамидова лишили звания «майор полиции». Приговор вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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