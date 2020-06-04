С набережной Волгоград украли шезлонги

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:18:07+03:00

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Новые скамейки, столик для игры в шахматы и несколько шезлонгов появились на набережной Волгограда у памятника - парохода «Гаситель» в конце апреля. Долго не продержатся, поломают – переживали волгоградцы. И как в воду глядели. Сначала на деревянных каркасах разглядели трещины, а затем модные шезлонги с набережной в Ворошиловском районе и вовсе исчезли. Многие решили, что их заменит подрядчик или отремонтируют коммунальщики. Но нет – шезлонги украли. Пропажу обнаружили утром 4 июня специалисты МБУ «ЖКХ Ворошиловского района» во время ежедневной инспекции. Правда, к тому времени шезлонгов уже сутки как не было на месте.

- Руководство районной коммунальной службы подготовило заявление в отдел полиции Ворошиловского района. Подобные акты вандализма фиксируются практически в каждом районе Волгограда. Вандалы ломают парковую мебель, наносят на нее надписи и выкапывают высаженные деревья и кустарники, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Случай этот, действительно, далеко не первый. Совсем недавно по соцсетям разлетелись фото, как бабушка в дождливый день выкапывает розы с клумбы на верхней террасе Центральной набережной. Прошлой осенью пропали несколько саженцев в сквере Александры Пахмутовой на склоне поймы Царицы. Голубые ели воровали и с новой набережной вдоль рокадной дороги. А до этого выкопали чуть ли не все цветы со склона у ресторана «Маяк» и в сквере Пушкина, разбили фонари в парке в Красноармейском, ломали новые качели и лавочки.

- Информация обо всех случаях направляется в правоохранительные органы с целью установить нарушителей, - говорят в мэрии и просят волгоградцев бережней относиться к общегородскому имуществу.

ИСТОЧНИК KP.RU