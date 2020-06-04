2020-06-04T12:02:48+03:00
Общество

Коронавирус и ЕГЭ: как в Волгоградской области проведут экзамены

В регионе уже готовят 74 пункта, которые будут отвечать всем требованиям Роспотребнадзора
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба областной администрации.Фото: пресс-служба областной администрации.
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В Волгоградской области вовсю готовятся к ЕГЭ: делают это не только выпускники, но и чиновники. Последним предстоит подготовить специальные пункты, где будут соблюдены все требования и рекомендации Роспотребнадзора. Всего их планируется 74.

- Формат организации ЕГЭ не изменится, однако в процедуре проведения экзаменов этого года есть ряд особенностей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Для безопасности парты поставят на расстоянии полтора метра друг от друга, а аудитории продезинфицируют. Если раньше старшеклассников проверяли на наличие телефонов и шпаргалок, то теперь у них первым делом измерят температуру. А протестируют эти пункты педагоги, медработники и техспециалисты на пробных экзаменах в конце июня. Настоящие экзамены для учеников начнутся уже с 3 июля (информатика, литература, география). А вот русский язык решили провести не за один день, а разбить на 6 и 7 июля, чтобы избежать большого скопления учеников.

- Отметим, в этом году ЕГЭ будут сдавать почти 10 тысяч выпускников 11-х классов. Участие примут только те учащиеся, которые собираются поступать в вузы, - добавили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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