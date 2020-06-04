2020-06-04T11:41:33+03:00
Общество

В Волгоградской области от коронавируса умер 53-летний мужчина

21-й жертвой COVID-19 стал житель Быковского района
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Мужчину спасти не удалось.Мужчину спасти не удалось.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Число жертв коронавируса в Волгоградской области выросло до 21 человека. К 4 июня в оперштабе подтвердили смерть еще одного пациента. От вызванных инфекцией осложнений умер 53-летний житель Быковского района Волгоградской области. У еще не пожилого мужчины помимо коронавируса имелись хронические нарушения дыхательной и эндокринной систем. К сожалению, спасти его медикам не удалось.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, мужчина был пациентом медицинского клинического центра ФМБА России в Ворошиловском районе Волгограда. Привезли его туда с тяжелой формой пневмонии. Тест на ковид также дал положительный результат. Медики использовали последние рекомендации Минздрава РФ по лечению пациентов с коронавирусом. Но летального исхода избежать не удалось.

Среди умерших от коронавируса в Волгоградской области в основном пожилые люди. Чаще всего течение болезни утяжеляли сахарный диабет и лишний вес. Еще более 15 летальных случаев ждут официального подтверждения. В целом же число заболевших в региона на 4 июня выросло до 3541.

ИСТОЧНИК KP.RU

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