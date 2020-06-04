В Волгоградской области от коронавируса умер 53-летний мужчина
Число жертв коронавируса в Волгоградской области выросло до 21 человека. К 4 июня в оперштабе подтвердили смерть еще одного пациента. От вызванных инфекцией осложнений умер 53-летний житель Быковского района Волгоградской области. У еще не пожилого мужчины помимо коронавируса имелись хронические нарушения дыхательной и эндокринной систем. К сожалению, спасти его медикам не удалось.
Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, мужчина был пациентом медицинского клинического центра ФМБА России в Ворошиловском районе Волгограда. Привезли его туда с тяжелой формой пневмонии. Тест на ковид также дал положительный результат. Медики использовали последние рекомендации Минздрава РФ по лечению пациентов с коронавирусом. Но летального исхода избежать не удалось.
Среди умерших от коронавируса в Волгоградской области в основном пожилые люди. Чаще всего течение болезни утяжеляли сахарный диабет и лишний вес. Еще более 15 летальных случаев ждут официального подтверждения. В целом же число заболевших в региона на 4 июня выросло до 3541.
ИСТОЧНИК KP.RU
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