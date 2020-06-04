На севере Волгограда троллейбусы заменит скоростной трамвай

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:12:15+03:00

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В Волгограде продолжается режим самоизоляции. По традиции в выходные общественный транспорт ходит только утром и вечером. Но из-за того, что проспект Ленина перероют и перекроют из-за замены ливневого коллектора, в выходные 6 и 7 июня 2020 линия скоростного трамвая будет работать весь день – с 6.30 до 21.00. Зато троллейбус спецмаршрута №8 ходить в эти дни не будет совсем. Как раз альтернативой ему и будет метротрам.

Как пояснили «КП-Волгоград» в мэрии, проезжую часть на проспекте Ленина в месте пересечения с улицей Тарифной сузят вдвое с утра 6 июня до утра 8 июня. Троллейбусы при такой схеме движения ездить на этом участке не смогут. Поэтому в выходные на линию скоростного трамвая выйдут 22 вагона. Ходить трамваи будут весь день без перерыва с интервалом около 9 минут.

Кроме того, в эти выходные на месте разворотного кольца на Спартановке будут ремонтировать дорогу. Но рабочие будут ориентироваться на расписание троллейбусов. Так что спецмаршрут №9 «Спартановка - Детский центр» в субботу и воскресенье будет работать как обычно в карантинные выходные. Правда, отстоя троллейбусов на кольце не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU