Коронавирус в Волгограде: + 109 новых заболевших и 21-я смерть

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:44:03+03:00

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В Волгоградской области продолжает расти число заалевших COVID-19: на утро 4 июня 2020 года суточный прирост снова перевалил за сотню – 109 волгоградцев попали на больничные койки с диагнозом «ковид». Всего же число инфицированных достигло 3541 человека. Статистика меняется быстро, регион стабильно держится в двадцатке по отрицательной динамике. Это касается и смертности.

4 июня информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщил о смерти 21-го пациента, заразившегося коронавирусной инфекцией. Подробности уточняются. Но на фоне печальной статистки есть и хорошие новости: растет количество полностью выздоровевших волгоградцев. За минувшие сутки домой уехали еще 70 человек, итого от коронавиурса в области вылечились 1235 человек. Около двух тысяч остаются в стационарах с неподтвержденным диагнозом.

ИСТОЧНИК KP.RU