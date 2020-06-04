Коронавирус в Волгоградской области: как работают детские поликлиники

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:20:48+03:00

В медучреждениях организовали работу по блокам, а врачи принимают в средствах защиты

Изменить размер текста: A A

Коронавирус внес свои коррективы в работы поликлиник Волгоградской области, в том числе детских. Теперь в медучреждениях нет такого потока посетителей, приемы расписаны, а врачи работают в средствах защиты.

В оперштабе рассказали, как организована медицинская помощь для самых маленьких. Во-первых, детей принимают в отдельных блоках – здоровом и больном, тут ничего не изменилось. Приемы расписаны по дням. Во-вторых, малышей с признаками инфекционного заболевания сразу приглашают в кабинет дежурного врача. И третье, что должны запомнить родители: если температура – нужно вызвать педиатра на дом.

- Медицинские работники в поликлинике осуществляют прием пациента строго по времени, в средствах защиты, работают рецеркуляторы и обеззараживатели, помещения обрабатываются в соответствии с СанПиН, - рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе.

Отдельные бригады, которые работают в поликлиниках, носят усиленные средства индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU