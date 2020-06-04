В Волгограде трехлетний малыш попал под колеса иномарки

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:02:17+03:00

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Трехлетний малыш попал под колеса иномарки вечером в среду в Тракторозаводском районе Волгограда. Происшествие случилось в девятом часу вечера. Маленький мальчик катался на своем велосипеде во дворе 27-го дома на улице Героев Шипки. «Шкода Кодиак» под управлением 34-летнего водителя двигалась ему на встречу. Ребенок угодил прямо под колеса автомобиля. Как сообщили «КП-Вологоград» в региональном главке МВД, юного велосипедиста с места ДТП отвезли в больницу.

В тот же вечер в городе Волжском попали в аварию 22-летние парень с девушкой – угодили на мотоцикле в трактор. По предварительным данным, пара на мотоцикле «Хонда» ехала улице Оломоуцкой в сторону улицы Карбышева. В какой-то момент водитель не выдержал дистанцию и врезался в трактор «Беларус». В больнице оказались оба - мотоциклист и его пассажирка.

Мотоцикл врезался в трактор.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU