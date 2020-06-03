Волгоградский инвалид только через суд смог добиться социального обслуживания
Прокуратура Волгоградской области рассматривает разные заявления. Кто-то жалуется на нарушение трудовых прав, кто-то пытается защитить ребенка от несправедливости в школе. На особом контроле в ведомстве - инвалиды. К сожалению, люди с ограниченным возможностями часто становятся жертвами бюрократии и непонимания. В прокуратуру Чернышковского района обратился мужчина – инвалид 1 группы. Он рассказал, что не может добиться положенного по закону социального обслуживания. Местные органы соцзащиты ему отказывают на основании того, что у него нет постоянной прописки – только временная регистрация. Причем живет он у знакомых вот уже 30 лет – так сложились жизненные обстоятельства.
В законе прописано, что право на социальную помощь имеют все, кто постоянно проживает в регионе. А значит, и мужчина тоже.
Представителям ведомства смогли отстоять права инвалида в суде – тот принял доводы надзорного органа. Теперь соцзащита обязана оказать волгоградцу положенную по закону помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU