Волгоградский инвалид только через суд смог добиться социального обслуживания

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:56:58+03:00

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Прокуратура Волгоградской области рассматривает разные заявления. Кто-то жалуется на нарушение трудовых прав, кто-то пытается защитить ребенка от несправедливости в школе. На особом контроле в ведомстве - инвалиды. К сожалению, люди с ограниченным возможностями часто становятся жертвами бюрократии и непонимания. В прокуратуру Чернышковского района обратился мужчина – инвалид 1 группы. Он рассказал, что не может добиться положенного по закону социального обслуживания. Местные органы соцзащиты ему отказывают на основании того, что у него нет постоянной прописки – только временная регистрация. Причем живет он у знакомых вот уже 30 лет – так сложились жизненные обстоятельства.

В законе прописано, что право на социальную помощь имеют все, кто постоянно проживает в регионе. А значит, и мужчина тоже.

Представителям ведомства смогли отстоять права инвалида в суде – тот принял доводы надзорного органа. Теперь соцзащита обязана оказать волгоградцу положенную по закону помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU