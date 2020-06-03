В Волгоградской области ремонтируют трассу на Самару

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:34:58+03:00

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Те, кто проезжал по трассе на Самару, уже заметил, что на ней появились дорожные машины. Некоторые участки уже привели в порядок. Но предстоит еще большая работа. Всего планируется в этом году отремонтировать 37 километров автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». Асфальт собираются менять на территории Среднеахтубинского, Быковского, Николаевского районов.

Работы будут вести несколько подрядных организаций. Основной определился еще в конце прошлого года и даже уже сдал 60 процентов от того, что должен выполнить. Всего «Сардорстрой» обязан привести в порядок 27 километров трассы. Например, именно они укладывают сейчас верхний слой асфальта в Быковском районе. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, дорожники работают даже быстрее, чем прописано в контракте. В течение дня на объекте трудятся 40 человек и 20 единиц техники. Водителей просят с пониманием отнестись к определенным трудностям при проезде по трассе. Подрядчик дает гарантию в пять лет.

Кстати, деньги на ремонт выделили в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU