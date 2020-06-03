В Волгограде парад с участием 40 боевых машин состоится на площади Павших Борцов

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:07:18+03:00

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В стране 24 июня состоится Парад Победы. Президент объявил этот день выходным. Пройдет торжественное шествие и в Волгограде. Уже известно, какую технику задействуют в мероприятии. Кстати, состоится оно на площади Павших Борцов. Хотя изначально рассматривался вариант с парадом на набережной. Так его смогли бы увидеть гораздо больше волгоградцев. Но сейчас до сих пор неизвестно, пройдет ли парад из-за коронавируса при зрителях или только с трансляцией по телевидению.

Так что 40 единиц боевой техники проедут именно по главной площади города. Что покажут волгоградцам: реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «МСТА-С», «Хоста», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», «Стрела-10», противотанковый комплекс «Штурм-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», ремонтно-эвакуационная машина «РЭМ-КЛ», Уаз «Патриот» а так же историческая техника автомобили «Виллс», ГАЗ-69, ЗИС-5 мотоцикл М-72.

Первым же в колонне проедет легендарный танк Т-34.

Чтобы все было идеально, перед парадом пройдет несколько тренировок. Начнут уже на следующей неделе. Будут отрабатывать дистанцию, скорость движения, синхронность.

Кстати, подумало руководство и об безопасности в ситуации эпидемии. Каждому участнику парада сделают тест на коронавирус, обеспечат перчатками, масками, антисептиками. Постараются, чтобы контактов во время парада у солдат было как можно меньше. За ситуацией проследят медики. Дезинфицируют к репетициям и параду технику.

ИСТОЧНИК KP.RU