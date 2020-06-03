2020-06-03T18:18:23+03:00
Спорт

«Ротор» расстался с девятью игроками

А кто будет играть вместо них, пока неизвестно
Екатерина МАЛИНИНА
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Кого возьмут вместо этих игроков, пока неизвестно.Кого возьмут вместо этих игроков, пока неизвестно.
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"Ротор" идет в российскую премьер лигу. Но возьмут в РПЛ не весь состав. Сейчас тренерам и руководству надо определиться, кто сможет играть с лучшими российскими клубами. Время есть. Ведь у РПЛ не закончила пока предыдущий сезон из-за коронавируса, доигрывать матчи начнут с 21 июня. Предварительное начало сезона 2020/21 запланировано на выходные 25-26 июля 2020 года. Все зависит от эпидемиологической ситуации в стране и в Волгограде. Но места под новых игроков уже освобождают. В официальной группе «Ротора» появилась информация, что команда расстается с девятью игроками: Альбертом Шариповым, Артемом Самсоновым, Азимом Фатуллаевым и Артемом Поповым, голкипером Даниилом Авдюшкиным и защитниками Игорем Удалым и Ильей Ионовым. Закончилась аренда у Геннадия Киселева и Артема Галаджана. Они вернулись в свои команды.

- Мы благодарим парней за проделанную работу! Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере! – написали представители команды. Фанаты «Ротора» уже оценили решение руководства. Большинство сожалеет, что не останется всеобщий любимчик Илья Ионов и Игорь Удалой. Игорь игрок опытный, но возможно тренеры опасаются, что он не справится с большими нагрузками в силу возраста. Ему 35 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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