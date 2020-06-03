2020-06-03T15:03:15+03:00
Общество

Прожорливая саранча оккупировала 13 районов Волгоградской области

42 тысячи гектаров земли обработают от вредителей в ближайшие дни
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Саранча пока еще не представляет опасности.Саранча пока еще не представляет опасности.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В Волгоградской области готовятся нанести удар по саранче. Прожорливые насекомые, оставляющие после себя лишь пустыню, оккупировали 42 тысячи гектаров земель. Но пока саранча опасности не представляет, хотя кое-где уже видны прыгающие гады. Как только из кубышек вылупятся 90% насекомых, приступят к обработке очагов с воздуха при помощи авиации и с земли. Основным полем боя с саранчовыми станут четыре района - Среднеахтубинский, Ленинский, Быковский и Жирновский.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областной администрации, задействуют для обработки от вредителей десяток самолетов и установки «Гард», которые могут распылить препарат на двух тысячах гектаров каждая. Техника готова, запас препаратов есть. А мобилизованные на борьбу с саранчой аграрии получат государственную поддержку - компенсацию до 99% затрат.

- Препараты действуют на уже сформированную особь, а не на кубышку, - отметила руководитель волгоградского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Раиса Липчанская. - На сегодняшний день саранча не представляет опасности - особи не достигли зрелости и не способны перемещаться на большие расстояния.

Специалисты отмечают, что в этом году саранчу нашли лишь на 1% от общей площади сельхоз земель. Насекомые при этом плодятся небольшими очагами. Помимо вышеперечисленных четырех районов вредителей обезвредят еще в девяти, в том числе близких к Волгограду Городищенском и Светлоярском, южных Октябрьском и Котельниковском районах, в Заволжье – в Николаевском и Палласовском, а также в Суровикинском, Серафимовическом и Камышинском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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