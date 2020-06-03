2020-06-03T13:25:30+03:00
Происшествия

19-летний житель Воронежа изнасиловал и ограбил волгоградку

Преступление произошло в Дзержинском районе во дворе многоэтажки
Юлия Данильченко
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В отношении 19-летнего жителя Воронежской области возбудили уголовные дела за изнасилование и ограбление. На преступление молодой человек пошел не в родном городе, а в Волгограде. Он напал на жительницу Дзержинского района вечером 1 июня. Потерпевшая возвращалась домой, но успела дойти лишь до арки многоэтажного дома. Там ее и настиг насильник. Угрожая убийством, он надругался над жертвой, затем отобрал кошелек с карточками и деньгами.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки оперативники уголовного розыска совместно с коллегами из Главка установили личность и задержали подозреваемого в совершении тяжких преступлений, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

Кстати, несмотря на юный возраст, молодой человек уже был судим, причем неоднократно. Дело передали в СУ СКР по Волгоградской области, подозреваемому избирают меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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