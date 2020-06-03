2020-06-03T11:59:09+03:00
Общество

45 миллиардов за четыре месяца: треть расходов волгоградцев – ЖКХ

Эксперты озвучили объемы платных услуг за январь-апрель 2020 года
Юлия Данильченко
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3 июня Волгоградстат отчитался о платных услугах, которыми пользуются жители Волгоградской области. С января по апрель 2020 года волгоградцы потратили 45 миллиардов рублей. В лидерах пять услуг: транспорт, ЖКХ, телекоммуникации, образование, бытовые услуги. Доминирует оплата коммуналки.

- Они занимают 82,7% от общего объема. К ним относятся транспортные услуги (10,8%), услуги жилищно-коммунального хозяйства (35,5%), телекоммуникационные услуги (16,0%), системы образования (7,6%) и бытовые услуги (12,8%), - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.

Среди последних – ремонт и стройка. Часто волгоградцы пользовались услугами автосалонов. В скором времени аналитики обнародуют расходы волгоградцев за период самоизоляции. Наверняка, картина изменится, ведь транспорт ходит в ограниченном количестве, а машинами пользуются гораздо чаще. Да и образование перешло в новый формат, а вот строительство и ремонты в столь непростой период могли отложить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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