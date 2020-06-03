2020-06-03T11:49:39+03:00
Общество

День России 12 июня в Волгограде отметят онлайн

В программе праздничных мероприятий 12 июня 2020 года флешмобы, концерты и викторины
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Раньше праздник был массовым, в этом году он пройдет на самоизоляции.Раньше праздник был массовым, в этом году он пройдет на самоизоляции.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Если раньше волгоградцы в День России радовались большим праздничным выходным, то в последнее время их и так у некоторых стало слишком много из-за самоизоляции по коронавирусу. И все же несмотря на карантинные ограничения в Волгограде на День России 12 июня 2020 подготовили программу праздничных мероприятий – конкурсы, концерт, викторины и флешмобы. Более 30 акций пройдет онлайн. А вот в реале отметить День России с салютом и концертом, увы, в этом году не получится.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, 12 июня подведут итоги фотоконкурса «Моя Россия», на который еще принимают заявки. Музыкальный и молодежный театры устроят совместный флешмоб «Русские рифмы». Видео выложат в соцсетях. На сайте ДХШ №1 имени Федорова устроят онлайн-выставку работ волгоградских художников «Просторы Родины». В ДШИ №9 покажет концерт. Массу презентаций, флешмобов и мини-концертов предложат волгоградцам библиотеки. Подготовят сюрпризы в День России и районы Волгограда. Полная программа появится позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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