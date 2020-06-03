Ушла в лес за грибами: под Волгоградом полсотни полицейских разыскивают пропавшую пенсионерку

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:21:06+03:00

Всего в поисках задействовано около 70 человек

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Третьи сутки полицейские вместе с добровольцами разыскивают 71-летнюю Валентину Спектр, которая ушла в лес за грибами 1 июня, но домой так и не вернулась. В настоящий момент поиски ведутся в лесной зоне поймы реки Волга неподалеку от поселка Гранит в Светлоярском районе. Более 50 полицейских шерстят местность. Им помогает сводный отряд поста «Чапурниковский», кинологи, казаки и волонтеры.

- Вечером 1 июня и на протяжении последующего дня были обследованы, в частности с применением квадрокоптеров, лесные массивы, прибрежная зона. Третьего июня поиски силами полиции возобновлены, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Напомним, об исчезновении женщины заявил волгоградец, он и пояснил, где может находиться Валентина Спектр. На ней серая куртка, черные брюки, галоши черного цвета. У пропавшей волгоградки шрам на животе после операции . Внешне лет 70, волосы седые короткие, глаза светлые.

Любую важную информацию можно сообщить по телефонам:

- Отдел МВД России по Светлоярскому району - (84477) - 6-10-32

- дежурная часть ГУ МВД России по Волгоградской области – (8442) - 33-24-20 или 02

ИСТОЧНИК KP.RU