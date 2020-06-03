Судьи волгоградского арбитражного суда раскрыли свои доходы

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:39:58+03:00

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Чиновникам в этом году из-за коронавируса разрешили отчитаться о доходах позже. Служители Фемиды тянуть не стали. Арбитражный суд Волгоградской области опубликовал доходы своих сотрудников и руководства за 2019 год. В среднем судьи зарабатывают 200 – 300 тысяч рублей в месяц, жильем обеспечены, ездят на дорогих и не очень иномарках. Так, председатель арбитражного суда Виктор Романов показал доход в 3,96 миллиона рублей. Семья имеет две квартиры, дачу и ездит на Reno Kaptur. Его заместитель Иван Ландин за год заработал немногим меньше – 3,6 миллиона. У его семейства есть Nissan Qashqai, частный дом с землей и две квартиры.

Среди судей арбитражного суда Волгоградской области отличилась Надежда Дашкова. Ее доход за 2019 год превысил 5 миллионов рублей. Ездит судья на Toyota Rav 4. Также в собственности у служительницы Фемиды квартира площадью 136,4 квадратных метра, большой дом, гараж и баня. Еще больше доход у председателя судебного состава Ольги Толмачевой – 6,3 миллиона. Ездит дама на BMV X3, также владеет квартирой и гаражом.

У вторых половинок доходы в основном не впечатляют. Разве что судья Людмила Иванова может похвастаться супругом с доходом более 7 миллионов рублей. Да и сама она зарабатывает более 3,2 миллиона в год. Больше доход только у семьи ее тезки - судьи Людмилы Напалковой. Сама она показала доход в 2,8 миллиона, а ее супруг - более 13,6 миллиона рублей.

Работники аппарата областного арбитражного суда сверхдоходами не удивили, лишь у одного из них они превысили миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU