2020-06-03T09:14:07+03:00
Происшествия

В ДТП под Волгоградом пострадали четыре человека

Пожилой водитель не справился с управлением
Юлия Данильченко
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Четыре человека получили травмы.Четыре человека получили травмы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Во вторник, 2 июня, на трассах Волгоградской области произошло восемь аварий с пострадавшими. Всего на больничные койки попали двенадцать человек. Четыре жителя региона получили травмы в ДТП во Фроловском районе на автодороге «Фролово-Падок».

Как установили инспекторы ГИБДД, столкновение случилось в 13:30 часов: 72-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21213» ехал со стороны хутора Ветютнев в сторону Фролово. Внезапно он потерял управление над легковушкой, выехал на противоположную полосу.

- Он совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 34-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя, 35-летняя и 61-летний пассажиры автомашины «Лада Гранта» госпитализированы, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства. Медики оказывают помощь пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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