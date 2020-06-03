Под Волгоградом в пожаре погибла пенсионерка
Трагедия произошла около 04:20 часов 3 июня в Камышинском районе Волгоградской области: ранним утром жители городка Петров Вал проснулись от звуков пожарной сирены – на улице Валы горел частный дом. Как оказалось, в нем жила 74-летняя женщина. В момент ЧП она спала.
Дом был деревянный, он вспыхнул как спичка. Огонь охватил площадь около тридцати квадратных метров. Спасатели приехали очень быстро и приступили к тушению очага.
- Пожарные расчёты 27-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 04:35 часов. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
К сожалению, эвакуировать хозяйку дома не удалось – она скончалась. Сейчас эксперты пожарной лаборатории устанавливают причины происшествия.
В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101».
ИСТОЧНИК KP.RU