В Волгограде перекроют проспект Ленина и остановят троллейбусы

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:44:34+03:00

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В Волгограде немало проблем с ливневками. Машины и пешеходы плывут после каждого дождя. Вот и на пересечении улицы Тарифной с Первой продольной на границе Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов коллектор диаметром 300 мм вышел из строя. В течение двух дней 6 и 7 июня коммунальщики МБУ «Северное» его заменят. Вместо ржавой трубы здесь уложат полимерный коллектор. А пока на дороге будет работать тяжелая спецтехника, на проспекте Ленина на два дня и три ночи с 6 по 8 июня 2020 года сузят дорогу, а следующие на этом участке троллейбусы спецмаршрута №8 и вовсе отменят.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, с 8 часов утра 6 июня до 6 часов утра 8 июня вдвое сузят проезжую часть на участке проспекта Ленина в месте пересечения с улицей Тарифной. При этом движение будет осуществляться в обоих направлениях.

Работы неотложные. Их специально запланировали на выходные, чтобы свести к минимуму неудобства. Но все же волгоградцам проблем на Первой продольной в ближайшие дни не избежать. После замены коллектора на перерытом проспекте Ленина и на Тарифной уложат новый асфальт и все придет в норму.

ИСТОЧНИК KP.RU