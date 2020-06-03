2020-06-03T08:21:07+03:00
Общество

Еще на 251 волгоградца составили протоколы патрули

Нарушителям режима самоизоляции грозят штрафы от тысячи рублей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Протоколов куда меньше, чем в первые дни масочного режима.Протоколов куда меньше, чем в первые дни масочного режима.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Лето вступило в свои права, но режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до середины июня. А это значит, что уведомление при выходе из дома, маски и перчатки при посещении общественных мест и в поездках на общественном транспорте по-прежнему обязательны. Каждый день в рейды по городам и поселкам области отправляются межведомственные патрули из чиновников с правоохранителями. Только во вторник, 2 июня 2020 года, в Волгограде, Волжском и районах области протоколы составили на 251 нарушителя правил перемещения и масочного режима.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, среди двух с половиной сотен нарушителей те, кто покинул квартиру без разрешительных документов, не прикрыл руки и лицо, а также коммерсанты, не позаботившиеся о безопасности своих работников и клиентов. По статье 20.6.1 КоАП РФ им грозят штрафы, размер которых определит суд.

Кстати, по сравнению с первыми днями действия масочного режима протоколов стало почти в два раза меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Судьи волгоградского арбитражного суда раскрыли свои доходы
В ДТП под Волгоградом пострадали четыре человека
Под Волгоградом в пожаре погибла пенсионерка
В Волгограде перекроют проспект Ленина и остановят троллейбусы
Еще на 251 волгоградца составили протоколы патрули
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 3 июня: еще одну больницу сделали ковидной
Волгоградка отсудила квартиру у сестры, которая незаконно присвоила ее себе
Жителю Казахстана дали три с половиной года тюрьмы за контрабанду сайгаков в Волгоградской области
Зэк из Камышина умудрился по телефону украсть у волгоградцев больше ста тысяч рублей
В Волгограде два мужика отбирали телефоны у подростков
Осторожно, розы! В Волжском обработают клумбы от вредителей
В летних лагерях волгоградские дети тоже отдохнут дистанционно