Еще на 251 волгоградца составили протоколы патрули

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:21:07+03:00

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Лето вступило в свои права, но режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до середины июня. А это значит, что уведомление при выходе из дома, маски и перчатки при посещении общественных мест и в поездках на общественном транспорте по-прежнему обязательны. Каждый день в рейды по городам и поселкам области отправляются межведомственные патрули из чиновников с правоохранителями. Только во вторник, 2 июня 2020 года, в Волгограде, Волжском и районах области протоколы составили на 251 нарушителя правил перемещения и масочного режима.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, среди двух с половиной сотен нарушителей те, кто покинул квартиру без разрешительных документов, не прикрыл руки и лицо, а также коммерсанты, не позаботившиеся о безопасности своих работников и клиентов. По статье 20.6.1 КоАП РФ им грозят штрафы, размер которых определит суд.

Кстати, по сравнению с первыми днями действия масочного режима протоколов стало почти в два раза меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU