2020-06-02T19:58:00+03:00
Общество

Волгоградка отсудила квартиру у сестры, которая незаконно присвоила ее себе

Женщина 20 лет провела в психинтернате
Екатерина МАЛИНИНА
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Суд Тракторозаводского района признал правоту волгоградской пенсионерки, которая судилась с родственницей за жилье.

Муниципальные квадратные метры ей дали в далеком 1982 году. Она проживала вместе с сестрой, которая была ей и опекуном – волгоградку признали недееспособной. В 89 году ее забрали на лечение в псиихинтернат, в котором она пробыла 20 лет. Опекунство автоматически с родственницы сняли. Когда женщина с разрешения медиков решила вернуться домой, то обнаружила, что квартира, где она была прописана, приватизировала ее сестра и ее сын с разрешения районной администрации. Тот впоследствии передал свою долю матери.

Оставшись без жилья, волгоградка обратилась в суд с иском, в котором просила аннулировать приватизацию и вернуть ее право на квадратные метры. Суд согласился с доводами, ведь сделка по приватизации проходила без ее участия, что незаконно.

Теперь сделку признали недействительной. Правда, у другой стороны есть время на обжалование приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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