Волгоградка отсудила квартиру у сестры, которая незаконно присвоила ее себе
Суд Тракторозаводского района признал правоту волгоградской пенсионерки, которая судилась с родственницей за жилье.
Муниципальные квадратные метры ей дали в далеком 1982 году. Она проживала вместе с сестрой, которая была ей и опекуном – волгоградку признали недееспособной. В 89 году ее забрали на лечение в псиихинтернат, в котором она пробыла 20 лет. Опекунство автоматически с родственницы сняли. Когда женщина с разрешения медиков решила вернуться домой, то обнаружила, что квартира, где она была прописана, приватизировала ее сестра и ее сын с разрешения районной администрации. Тот впоследствии передал свою долю матери.
Оставшись без жилья, волгоградка обратилась в суд с иском, в котором просила аннулировать приватизацию и вернуть ее право на квадратные метры. Суд согласился с доводами, ведь сделка по приватизации проходила без ее участия, что незаконно.
Теперь сделку признали недействительной. Правда, у другой стороны есть время на обжалование приговора.
ИСТОЧНИК KP.RU