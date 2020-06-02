Жителю Казахстана дали три с половиной года тюрьмы за контрабанду сайгаков в Волгоградской области

2 Июнь 2020 2020-06-02T19:19:23+03:00

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Сайгаки – животные из красной книги. Поэтому их убийство карается законом. Но браконьеры продолжают уничтожать этих парнокопытных ради наживы. Рога сайгаков очень ценятся на черном рынке. Из них готовят лекарства. Силовики стараются отследить каналы контрабанды. Один из них прикрыли в этом году.

Оперативникам стало известно о жителе Казахстана, который привез через границу в Палласовский район 6 рогов. Он продал их за 22 тысячи рублей. В следующий раз он завез на территорию страны уже 49 рогов сайгака и спрятал в тайнике. Еще одна партия составила 83 штуки. Они опять же ушли в потаенное место - до продажи. Мужчина намеревался выручить за это богатство кругленькую сумму денег. Но не получилось. Его задержали УФСБ и ПУ ФСБ России по Волгоградской области.

- Свою вину житель Казахстана признал полностью. Суд вынес приговор – реальный срок. Три с половиной года колонии общего режима, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU