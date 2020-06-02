2020-06-02T18:46:55+03:00
Происшествия

Зэк из Камышина умудрился по телефону украсть у волгоградцев больше ста тысяч рублей

За мошенничество ему грозит 5 лет тюремного срока
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Многие слышали о телефонных мошенниках. Они звонят под видом родственника, который попал в беду. Врут, мол, попали в полицию, и срочно нужны деньги «откупиться». Некоторые доверчивые волгоградцы с перепугу переводят. Одного из таких аферистов полиция вычислила: им оказался заключенных, который отбывает срок в колонии Камышина Волгоградской области. Он каким-то образом раздобыл телефон на зоне и оттуда звонил на случайные номера, выискивая очередную жертву.

- В двух случаях мужчина сорвал о совершении ДТП, в одном – за драку. По трем эпизодам преступлений ему удалось похитить денежные средства потерпевших в общей сумме 126000 рублей, - сообщили «КП-Волгоград» в областном суде. - В качестве максимального наказания ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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