В Волгограде два мужика отбирали телефоны у подростков

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:17:46+03:00

За грабежи им дали пять лет колонии строгого режима на двоих

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Дзержинский райсуд Волгограда отправил в колонию двух волгоградцев, которые грабили подростков. Два мужика – одному 33 года, второму – 37 лет, вместо того, чтобы пойти работать, решили отбирать мобильники. Причем в качестве жертв выбирали подростков – тех, что послабее и не смогут дать отпор. Одного 17-летнего парня ограбили в июне 2019-го. Мальчишка возвращался с колледжа, когда на него напади два этих нетрезвых грабителя. Один из них держал юношу, а второй побил и отобрал телефон.

- В дальнейшем похищенное осужденные сдали в скупку, -рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Через пару дней после первого грабежа, мужики вновь «пошли на дело». На этот раз жертвой стал 15-летний подросток. Мужчины попросили телефон позвонить, но едва мобильник попал к ним в руки, бросились бежать. Но мальчишка оказался не из робкого десятка – он бросился догонять с криками о помощи. Испугавшись огласки, преступники бросили по пути украденное. Им удалось сбежать, но полиция разыскала грабителей и задержала.

Расследование уголовного дела проводилось СО по Дзержинскому району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.

- Свою вину волгоградцы полностью признали. С учетом того, что они оба уже были ранее судимы и с учетом позиции обвинителя, их приговорили: 37-летнего грабителя к 2 годам 5 месяцам, его 33-летнего сообщника - к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Оба отправятся в колонию строгого режима, - сообщают в региональной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU