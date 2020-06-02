2020-06-02T17:29:02+03:00
Общество

Осторожно, розы! В Волжском обработают клумбы от вредителей

К цветникам Волжского с 8 по 10 лучше не подходить
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Три дня к розам лучше не походить.Три дня к розам лучше не походить.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Один из главных подарков лета – зелень и цветы. Чтобы прекрасные розы продолжали радовать жителей Волжского на городских клумбах, в ближайшие дни их обработают от вредителей. Травить насекомых химией будут вечером и ночью - с 22.00 до 7.00. А вот самим волжанам с 8 по 10 июня 2020 лучше к розариям не подходить, не гулять рядом с клумбами ни с детьми, ни с собаками.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волжского, опрыскивать клумбы с розами пестицидами будут с учетом требований СанПиН. В понедельник, 8 июня, настанет черед цветников на проспекте Ленина в 36 и 42 кварталах, в 7 микрорайоне и на пересечении с улицей Королева. Затем 9 июня обработают клумбы на площади Труда, у ТРК «Волгамолл», на пересечении улицы Мира с Александрова и Оломоуцкой (в 24 микрорайоне). А 10 июня дойдет очередь до роз у ж/д вокзала, на улице Фонтанной, а также на Дворцовой площади и на площади Строителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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