Шесть районов Волгограда останутся без света 3 июня

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:04:41+03:00

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С наступлением лета энергетики затеяли плановый ремонт электрооборудования и воздушных линий. Из-за этого с начала июня каждый день целые жилые массивы остаются без электроэнергии. В среду, 3 июня 2020 года, отключат свет в шести районах Волгограда. Затронут отключения Центральный район, преимущественно частный сектор Дзержинского, Ворошиловского и Краснооктябрьского районов. Не будет электричества также в десяти домах Красноармейского и в двух домах Советского района. Отключат свет с 9 утра до 17 часов. Так что без подзарядки на целый день останутся тысячи волгоградцев, не будут работать их компьютеры и холодильники. Публикуем график отключений.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети Юг – Волгоград», в центре без света 3 июня останется один дом на улице Донецкой, 16а. В Дзержинском отключения электричества запланированы на Ангарском. В списке адресов улицы Ангарска, 124 - 136, 73 – 95; Яблочкина, 3 - 15, 14, 16; Киквидзе, 3 - 37, 2 – 32; Сакко и Ванцетти, 15 - 25, 16 - 30, 26/221, 26/223, 26/229, 26/293, 26/231, 26/232, а также дома на улице Халтурина, 2 - 12, 1 - 7, 26/248, 26/236; и улице Попова, 1 - 5, 2 – 6.

В Ворошиловском районе электроэнергию вырубят на день также в частнике на улицах: Автозаводской, 7; Верещагина, 1 - 9, 2 – 10; Карело-Финской, 3 - 15, 4 – 14; Макарчука, 3 - 15, 4 – 14; Неждановой, 5 – 9; Дагестанской, 100 – 142; 1-й Консервной, 133 – 157; Львовской, 142 и 144; а также на Майкопской, 361.

В Советском под отключения электроэнергии 3 июня попадут два дома на Казахской – 16 и 18. В Красноармейском – дома на улицах Вучетича, 18 и 20; на Российской, 6; Ломакина, 3 и 5; Мачтозаводской, 130 – 136; 40 лет ВЛКСМ, 32 и 34.

В Краснооктябрьском районе в перечне адресов пять улиц в частном секторе: Былинная, 27 – 37; Араратская, 38 - 70, 41 – 65; Городская, 16/1 - 20, 7 – 11; Летная, 27; Телефонная, 46 – 52. Также не будет электричества в переулках: 3-й Былинный, 1 - 13, 2 – 12; 1-й Манежный, 7 - 15, 6 – 12; 2-й Манежный, 1 - 9, 2 – 4; 3-й Манежный, 3 – 17; 4-й Манежный, 1 - 9, 2 – 18; 4-й Летный, 23 - 39, 22 – 44. Отключат подачу электроэнергии в домах на улицах Титова, 3, 5, 7 и Таращанцев, 55.

ИСТОЧНИК KP.RU