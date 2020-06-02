2020-06-02T17:04:41+03:00
Общество

Шесть районов Волгограда останутся без света 3 июня

Отключения электроэнергии 3 июня 2020 в Волгограде продлятся с 9.00 до 17.00 [график отключений электричества]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Отключат электроэнергию в Волгограде с 9 утра до 17 часов.Отключат электроэнергию в Волгограде с 9 утра до 17 часов.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

С наступлением лета энергетики затеяли плановый ремонт электрооборудования и воздушных линий. Из-за этого с начала июня каждый день целые жилые массивы остаются без электроэнергии. В среду, 3 июня 2020 года, отключат свет в шести районах Волгограда. Затронут отключения Центральный район, преимущественно частный сектор Дзержинского, Ворошиловского и Краснооктябрьского районов. Не будет электричества также в десяти домах Красноармейского и в двух домах Советского района. Отключат свет с 9 утра до 17 часов. Так что без подзарядки на целый день останутся тысячи волгоградцев, не будут работать их компьютеры и холодильники. Публикуем график отключений.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети Юг – Волгоград», в центре без света 3 июня останется один дом на улице Донецкой, 16а. В Дзержинском отключения электричества запланированы на Ангарском. В списке адресов улицы Ангарска, 124 - 136, 73 – 95; Яблочкина, 3 - 15, 14, 16; Киквидзе, 3 - 37, 2 – 32; Сакко и Ванцетти, 15 - 25, 16 - 30, 26/221, 26/223, 26/229, 26/293, 26/231, 26/232, а также дома на улице Халтурина, 2 - 12, 1 - 7, 26/248, 26/236; и улице Попова, 1 - 5, 2 – 6.

В Ворошиловском районе электроэнергию вырубят на день также в частнике на улицах: Автозаводской, 7; Верещагина, 1 - 9, 2 – 10; Карело-Финской, 3 - 15, 4 – 14; Макарчука, 3 - 15, 4 – 14; Неждановой, 5 – 9; Дагестанской, 100 – 142; 1-й Консервной, 133 – 157; Львовской, 142 и 144; а также на Майкопской, 361.

В Советском под отключения электроэнергии 3 июня попадут два дома на Казахской – 16 и 18. В Красноармейском – дома на улицах Вучетича, 18 и 20; на Российской, 6; Ломакина, 3 и 5; Мачтозаводской, 130 – 136; 40 лет ВЛКСМ, 32 и 34.

В Краснооктябрьском районе в перечне адресов пять улиц в частном секторе: Былинная, 27 – 37; Араратская, 38 - 70, 41 – 65; Городская, 16/1 - 20, 7 – 11; Летная, 27; Телефонная, 46 – 52. Также не будет электричества в переулках: 3-й Былинный, 1 - 13, 2 – 12; 1-й Манежный, 7 - 15, 6 – 12; 2-й Манежный, 1 - 9, 2 – 4; 3-й Манежный, 3 – 17; 4-й Манежный, 1 - 9, 2 – 18; 4-й Летный, 23 - 39, 22 – 44. Отключат подачу электроэнергии в домах на улицах Титова, 3, 5, 7 и Таращанцев, 55.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградка отсудила квартиру у сестры, которая незаконно присвоила ее себе
Жителю Казахстана дали три с половиной года тюрьмы за контрабанду сайгаков в Волгоградской области
Зэк из Камышина умудрился по телефону украсть у волгоградцев больше ста тысяч рублей
В Волгограде два мужика отбирали телефоны у подростков
Осторожно, розы! В Волжском обработают клумбы от вредителей
В летних лагерях волгоградские дети тоже отдохнут дистанционно
Шесть районов Волгограда останутся без света 3 июня
Волгоградская ГИБДД поймала 25 «тонированных» водителей
В Волгограде открылся автокинотеатр
В Волгограде приступили к строительству парка «Долина»
В Камышине убийца матери получил 9 лет колонии строгого режима
Снимают старый слой: на юге Волгограда ремонтируют улицу Калининградскую
Тотальный диктант: волгоградцев приглашают на онлайн-марафон
Под Волгоградом 71-летняя пенсионерка ушла в лес за грибами и заблудилась
В Волгоград прилетел первый авиарейс из Новосибирска
Ленинская ЦРБ начала принимать больных коронавирусом
В интернате Волгоградской области выявили 200 заболевших коронавирусом
Пособия на детей с 3 до 16 лет: на счета волгоградцев перевели 2,5 миллиарда рублей
Коронавирус в Волгоградской области: плюс 119 заболевших COVID-19
Торговал осетрами и икрой: в Волгограде браконьеру дали условно и оштрафовали
Четыре района Волгограда остались без света
16-летний волжанин на «шестерке» протаранил столб
Экс-руководитель УМВД Волгограда стал министром в Коми
Насильника из Волжского поймали спустя три года через его друга
Июнь в Волгограде начался с 285 протоколов на нарушителей режима
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 2 июня: власти решают вопрос об открытии детских садов