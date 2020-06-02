2020-06-02T16:17:18+03:00
Общество

Волгоградская ГИБДД поймала 25 «тонированных» водителей

Инспекторы ГИБДД устроили облаву на автомобилистов
Юлия Данильченко
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Сегодня на дорогах Волгограда в разы больше машин, чем в самом начале режима самоизоляции. В связи с этим усиливается контроль за ПДД со стороны сотрудников ГИБДД. Сегодня, 2 июня, полицейские устроили облаву на водителей в Ворошиловском районе города-героя. В основном интересовались нарушениями техрегламента. Чаще всего автомобилисты забывали о том, что тонировать стекла нужно по правилам, а не как захочется.

- За час проведения рейда было выявлено 25 транспортных средств, боковые и лобовые стекла которых в нарушение ГОСТа. Ряд водителей сами устранили причину остановки на месте - удалив пленку со стекол, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Помимо этого, стражи порядка проверили документы, наличие детских кресел и оплату штрафов. Со всеми остановленными автомобилистами провели профилактическую беседу. Чем больше на магистралях машин – тем выше риск аварий. Поэтому сотрудники ГИБДД пообещали проверки во всех районах города-героя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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