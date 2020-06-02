В Волгограде открылся автокинотеатр

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:56:54+03:00

Несмотря на погоду и самоизоляцию в июне 2020 крутить фильмы будут каждый день

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Волгоградцы уже третий месяц в самоизоляции. Закрыты кафе, музеи, театры и кинотеатры. Под запретом и прочие развлечения. Но уже с начала июня жители Волгограда могут посмотреть интересные фильмы в хорошей компании, сидя не дома, а в машине. В Дзержинском районе на улице Космонавтов 20А летом 2020 года открыли автокинопаркинг «Победа». Сеансы идут каждый день, невзирая на погоду. Но, разумеется, с соблюдением рекомендаций санитарных врачей. Начало в 21.30. На большом экране крутят лучшие комедии, мелодрамы, боевики, приключенческие и семейные фильмы.

Как рассказал «КП-Волгоград» руководитель автокинопаркинга «Победа» Михаил Фурманов, 2 июня в программе комедия «Одноклассники 2», 3 июня покажут «Американский пирог», 4 июня на экране боевик «Скалолаз». В пятничный вечер 5 июня в автокинотеатре итальянская комедия «Бинго Бонго», а в субботу, 6 июня – драма «Один день». И завершит кинонеделю 7 июня мелодрама «Шоколад». У большинства фильмов возрастной ценз 16+.

Стоимость въезда на парковку – 300 рублей. Оплатить билет в кино можно только бесконтактным способом (противоэпидемические меры никто не отменял). Актуальное расписание киносеансов на неделю можно посмотреть здесь. Справки: (8442) 98-10-89.

ИСТОЧНИК KP.RU