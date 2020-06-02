В Волгограде приступили к строительству парка «Долина»

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:20:26+03:00

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В Советском районе Волгограде подрядчик приступил к строительству нового парка «Долина». Расположится он в новом микрорайоне с таким же названием. В зеленой зоне будут уголки с игровыми комплексами и спортплощадками, трассами для горного велосипеда и для катания лыжах и сноуборде, качелями и амфитеатром. Обойдется все это в 77 миллионов. Финансирование предусмотрено в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Часть затрат возьмет на себя и застройщик. В этом году сделают первую очередь. А готов парк «Долина» площадью более 3.5 гектара будет к ноябрю 2021 года. Пока же подрядчик начал с вертикальной планировки территории.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, для малышей в парке предусмотрели гигантскую песочницу, качели и игровой городок. Для любителей животных – место ля выгула собак, не забыли и о туалетах. А вокруг спортивных зон в этом году высадят пять сотен кустарников и около сотни деревьев, причем уже взрослых. Так, по дендроплану парк должны украсить 28 четырехметровых крымских сосен и 28 семиметровых елей. Рядом высадят 5 рябин, 15 черемух, 11 березок, 25 плакучих ив, а также 60 кустов можжевельника, 450 пузыреплодника, 10 спиреи и 16 форзиции.

Создавать зеленую зону на пустыре будет местная компания ООО «Альянсстройком». Она уже хороша знакома волгоградцам, среди ее объектов сквер Пушкина и сквер Пахмутовой на склонах поймы Царицы.

Так будет выглядеть "Долина" через два года.

Тем временем, в Краснооктябрьском районе муниципальное предприятие взялось за вторую половину парка Гагарина. Здесь пока разобрали асфальтовые дорожки вокруг бывшего соснового бора, снесли старую эстраду у ДК Гагарина, вырубили почти все деревья вдоль улицы Таращанцев. Перекопали все и у ДК ТЗР. Также в списке на этот год обновление пешеходной зоны вдоль собора Александра Невского на улице Мира.

ИСТОЧНИК KP.RU