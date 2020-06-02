В Камышине убийца матери получил 9 лет колонии строгого режима

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:55:46+03:00

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40-летний житель Камышина Сергей Усов предстал перед судом за убийство родной матери-пенсионерки. За преступление, который мужчина спланировал заранее, он получил 9 лет колонии строгого режима. Как установило следствие, трагедия произошла в мае 2019 года. Родственники были в конфликте: сын злоупотреблял спиртным, проживая при этом с родительницей и братом. Близкие пытались поставить его на правильный путь, не давали средства на спиртное. Убийца со злости схватил ножницы.

- Действуя умышленно, Усов металлическими ножницами нанёс матери не менее шести ударов в область головы, не менее семнадцати ударов в область спины, не менее двенадцати ударов в область верхних конечностей. От полученных телесных повреждений женщина скончалась, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облсуда.

Подсудимый пытался обжаловать решение районного суда, но Волгоградский облсуд оставил приговор без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU