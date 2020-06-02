Снимают старый слой: на юге Волгограда ремонтируют улицу Калининградскую

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:32:00+03:00

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В Советском районе Волгограда начался большой ремонт дороги по улице Калининградской. Реконструкция была необходима – асфальтовое покрытие сильно износилось, поэтому объект внесли в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год. У подрядчика много работы: пока рабочие сняли первую тысячу квадратных метров старого покрытия, впереди – семь тысяч. И это лишь начало. Параллельно с фрезеровкой дорожники приведут в порядок 2,5 километра бордюров и 25 колодцев.

- На следующем этапе на подготовленное основание будут уложены два слоя асфальтобетонного покрытия общей толщиной 10 сантиметров. Такая технология проведения реконструкции применяется в Волгограде последние годы и показала себя эффективно, - комментируют «КП-Волгоград» в мэрии.

Напомним, в прошлые годы отремонтировали бульварную зону «Аллея Славы», парк «Петровский» и стадион «Нефтяник» - эти места соединяет улица Калининградская. Ее реконструкция лаконично завершит проект по благоустройству части южного района города-героя.

ИСТОЧНИК KP.RU