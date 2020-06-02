2020-06-02T14:25:21+03:00
Общество

Тотальный диктант: волгоградцев приглашают на онлайн-марафон

В шестичасовой программе 6 июня 2020 встреча Диной Рубиной и Фёклой Толстой, диктант и квиз
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Результат диктанта станет известен сразу.Результат диктанта станет известен сразу.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В субботу, 6 июня 2020 года, волгоградцы вновь будут отмечать День русского языка. Так как самоизоляцию в регионе никто не отменял, все мероприятия пройдут онлайн. Лингвистический квиз, встречи с писательницей Диной Рубиной и известной ведущей Фёклой Толстой, лекция лингвиста Максима Кронгауза и диктант на знание родного языка ждут волгоградцев на шестичасовом марафоне от «Тотального диктанта» и Google. Начало 6 июня в 11.00.

Как сообщили «КП-Волгоград» в Горьковке, вместе с известными гостями волгоградцы смогут обсудить изменения, которые произошли в русском языке. Диктант начнется в 12 часов (11.00 по московскому времени), результат будет известен сразу по окончании, квиз – в 14.30. Также в программе четыре лекции, посвященные связи русского языка и интернета, машинному поиску и сетевой литературе, а также деловой переписке.

Регистрация на сайте. А сам Тотальный диктант из-за коронавируса перенесли на осень – на 17 октября. Так что есть время подготовиться и повторить правила.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шесть районов Волгограда останутся без света 3 июня
Волгоградская ГИБДД поймала 25 «тонированных» водителей
В Волгограде открылся автокинотеатр
В Волгограде приступили к строительству парка «Долина»
В Камышине убийца матери получил 9 лет колонии строгого режима
Снимают старый слой: на юге Волгограда ремонтируют улицу Калининградскую
Тотальный диктант: волгоградцев приглашают на онлайн-марафон
Под Волгоградом 71-летняя пенсионерка ушла в лес за грибами и заблудилась
В Волгоград прилетел первый авиарейс из Новосибирска
Ленинская ЦРБ начала принимать больных коронавирусом
В интернате Волгоградской области выявили 200 заболевших коронавирусом
Пособия на детей с 3 до 16 лет: на счета волгоградцев перевели 2,5 миллиарда рублей
Коронавирус в Волгоградской области: плюс 119 заболевших COVID-19
Торговал осетрами и икрой: в Волгограде браконьеру дали условно и оштрафовали
Четыре района Волгограда остались без света
16-летний волжанин на «шестерке» протаранил столб
Экс-руководитель УМВД по Волгограду переедет в Коми
Насильника из Волжского поймали спустя три года через его друга
Июнь в Волгограде начался с 285 протоколов на нарушителей режима
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 2 июня: власти решают вопрос об открытии детских садов