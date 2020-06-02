Тотальный диктант: волгоградцев приглашают на онлайн-марафон

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:25:21+03:00

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В субботу, 6 июня 2020 года, волгоградцы вновь будут отмечать День русского языка. Так как самоизоляцию в регионе никто не отменял, все мероприятия пройдут онлайн. Лингвистический квиз, встречи с писательницей Диной Рубиной и известной ведущей Фёклой Толстой, лекция лингвиста Максима Кронгауза и диктант на знание родного языка ждут волгоградцев на шестичасовом марафоне от «Тотального диктанта» и Google. Начало 6 июня в 11.00.

Как сообщили «КП-Волгоград» в Горьковке, вместе с известными гостями волгоградцы смогут обсудить изменения, которые произошли в русском языке. Диктант начнется в 12 часов (11.00 по московскому времени), результат будет известен сразу по окончании, квиз – в 14.30. Также в программе четыре лекции, посвященные связи русского языка и интернета, машинному поиску и сетевой литературе, а также деловой переписке.

Регистрация на сайте. А сам Тотальный диктант из-за коронавируса перенесли на осень – на 17 октября. Так что есть время подготовиться и повторить правила.

ИСТОЧНИК KP.RU