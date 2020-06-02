2020-06-02T13:37:19+03:00
Происшествия

Под Волгоградом 71-летняя пенсионерка ушла в лес за грибами и заблудилась

Женщину разыскивают полиция и волонтеры
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вторые сутки родные не могут найти 71-летнюю Валентину Спектр – жительницу поселка Светлый Яр. В первый день лета, 1 июня, женщина ушла в лес недалеко от дома и не вернулась. Первое время родственники пытались отыскать пенсионерку самостоятельно, но безуспешно. К делу подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и полицейские.

В настоящий момент добровольцы и стражи порядка активно разыскивают Валентину Николаевну. Они просят неравнодушных местных жителей откликнуться и прийти на помощь. Женщина невысокого роста – около 165 сантиметров, у нее плотное телосложение и седые волосы.

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт

- Она была одета в коричневую кожаную куртку, белую кофту с черными вставками, синие джинсы, черные резиновые галоши, серую кепку, - рассказали «КП-Волгоград» добровольцы «Лиза Алерт». – Просим всех желающих приехать и подключиться к поискам, это очень важно!

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, при себе у женщины имеется телефон, но он сейчас недоступен.

Телефоны для связи: 8(966)-789-08-88, 8(906)-167-94-44.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шесть районов Волгограда останутся без света 3 июня
Волгоградская ГИБДД поймала 25 «тонированных» водителей
В Волгограде открылся автокинотеатр
В Волгограде приступили к строительству парка «Долина»
В Камышине убийца матери получил 9 лет колонии строгого режима
Снимают старый слой: на юге Волгограда ремонтируют улицу Калининградскую
Тотальный диктант: волгоградцев приглашают на онлайн-марафон
Под Волгоградом 71-летняя пенсионерка ушла в лес за грибами и заблудилась
В Волгоград прилетел первый авиарейс из Новосибирска
Ленинская ЦРБ начала принимать больных коронавирусом
В интернате Волгоградской области выявили 200 заболевших коронавирусом
Пособия на детей с 3 до 16 лет: на счета волгоградцев перевели 2,5 миллиарда рублей
Коронавирус в Волгоградской области: плюс 119 заболевших COVID-19
Торговал осетрами и икрой: в Волгограде браконьеру дали условно и оштрафовали
Четыре района Волгограда остались без света
16-летний волжанин на «шестерке» протаранил столб
Экс-руководитель УМВД по Волгограду переедет в Коми
Насильника из Волжского поймали спустя три года через его друга
Июнь в Волгограде начался с 285 протоколов на нарушителей режима
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 2 июня: власти решают вопрос об открытии детских садов