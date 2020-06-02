Под Волгоградом 71-летняя пенсионерка ушла в лес за грибами и заблудилась

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:37:19+03:00

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Вторые сутки родные не могут найти 71-летнюю Валентину Спектр – жительницу поселка Светлый Яр. В первый день лета, 1 июня, женщина ушла в лес недалеко от дома и не вернулась. Первое время родственники пытались отыскать пенсионерку самостоятельно, но безуспешно. К делу подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и полицейские.

В настоящий момент добровольцы и стражи порядка активно разыскивают Валентину Николаевну. Они просят неравнодушных местных жителей откликнуться и прийти на помощь. Женщина невысокого роста – около 165 сантиметров, у нее плотное телосложение и седые волосы.

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт

- Она была одета в коричневую кожаную куртку, белую кофту с черными вставками, синие джинсы, черные резиновые галоши, серую кепку, - рассказали «КП-Волгоград» добровольцы «Лиза Алерт». – Просим всех желающих приехать и подключиться к поискам, это очень важно!

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, при себе у женщины имеется телефон, но он сейчас недоступен.

Телефоны для связи: 8(966)-789-08-88, 8(906)-167-94-44.

ИСТОЧНИК KP.RU