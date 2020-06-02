2020-06-02T12:30:21+03:00
Общество

В Волгоград прилетел первый авиарейс из Новосибирска

Более сорока пассажиров прибыли в город-герой на борту этого самолета
Юлия Данильченко
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Фото: Международный аэропорт Волгограда.Фото: Международный аэропорт Волгограда.
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Полетная программа из Волгограда в Новосибирск и обратно официально запущена: в город-герой уже прилетел первый авиарейс, на борту самолета – 41 пассажир. В воздушной гавани Волгограда гостей приняли празднично, украсив регистрационные стойки шарами. Конечно, все происходит с соблюдением рекомендованных Роспотребнадзором правил, чтобы исключить распространение коронавирусной инфекции.

Напомним, направление авиакомпания S7 Airlines планирует рейсы «Волгоград - Новосибирск» дважды в неделю. По вторникам и четвергам прилет в город-герой будет осуществляться в 08.20, а вылет в Новосибирск – в 09.10 часов. В четверг в волгоградском аэропорту самолет приземлится в 23.45, обратно отправится в 00.35 (пятница).

- Время в полете составит чуть более 4 часов. Билеты можно приобрести на сайте авиаперевозчика, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе волгоградского аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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