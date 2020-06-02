2020-06-02T11:55:21+03:00
Общество

Пособия на детей с 3 до 16 лет: на счета волгоградцев перевели 2,5 миллиарда рублей

За пособиями обратилось почти 173 тысячи родителей
Юлия Данильченко
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С 1 июня семьи Волгоградской области, в которых есть дети от 3 до 16 лет, стали получать обещанные президентом Владимиром Путиным пособия в размере 10 тысяч рублей. Всего за услугой обратилось около 173 тысяч родителей. В общей сложности они оформили выплаты на 247 тысяч детей. ПФР уже перевел на счета волгоградцев 2,5 миллиарда рублей.

- Напоминаю, это граждане РФ, проживающие в России, у которых есть дети от 3 до 16 лет – также граждане РФ. Выплата единовременная. Мы продолжаем прием заявлений, по указу президента это можно сделать до 1 октября 2020 года. Такая возможность открыта через портал госуслуг либо через территориальные органы ПФР. Прием ведется по предварительной записи, - рассказала «КП-Волгоград» заместитель управляющего ПФР по Волгоградской области Наталья Могилина.

Также волгоградцы получают выплаты для детей до 3 лет. На это пособие имеют право и те родители, у которых нет маткапитала, то есть родившие первого ребенка с апреля 2017 года по 2019 год. В сутки специалисты обрабатывают около десяти тысяч заявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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