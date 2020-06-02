Торговал осетрами и икрой: в Волгограде браконьеру дали условно и оштрафовали

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:09:10+03:00

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Два с половиной года условно получил 30-летний браконьер из Астраханской области за то, что привозил в Волгоград на реализации осетров и икру. Кроме того, рыбак заплатит в казну государства 170 тысяч рублей. На очереди – его сообщники. Всего у группы нелегальных торговцев нашли 130 туш рыбы и 20 килограмм икры, у самого осужденного обнаружили белугу.

- Преступная деятельность обвиняемого и его сообщников была пресечена в июле прошлого года оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области и регионального Главка МВД России, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.

Стоит отметить, что общий ущерб природе составил более 20 миллионов рублей. Срок мог быть больше, но мужчина признал вину и просил рассмотреть его дело в особом порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU