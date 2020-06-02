16-летний волжанин на «шестерке» протаранил столб

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:32:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 1 июня, в ДТП на магистралях Волгоградской области пострадали двенадцать человек. Все получили серьезные травмы и были госпитализированы в больницы региона. Одним из виновников аварии стал 19-летний житель Волжского: молодой человек решил погонять, но не справился с управлением и едва не погиб. Инспекторы ГИБДД установили обстоятельства произошедшего.

- Он двигался по улице Ленина со стороны Александрова в сторону Оломоуцкой, напротив световой опоры №393 допустил съезд с дороги с последующим наездом на световую опору, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. Молодого человека доставили в медучреждение.

В тот же день световую опору протаранила 37-летняя автоледи из Урюпинска. Женщина ехала за рулем «Ниссан Альмера», но нарушила ПДД: обгоняла «Митсубиси Лансер» и врезалась в иномарку. От удара «Ниссан» вынесло на обочину, где он врезался в столб. Дальше машину унесло на припаркованную «Киа». В аварии пострадала водитель «Митсубиси».

ИСТОЧНИК KP.RU