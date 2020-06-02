Экс-руководитель УМВД по Волгограду переедет в Коми

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:30:19+03:00

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Экс-руководитель УМВД по Волгограду полковник полиции Андрей Сицский получил новое назначение. Как сообщает «КП-Волгоград», указом президента России он назначен на пост главы МВД по Республике Коми. В Волгограде, где он руководил городским управлением полиции на протяжении восьми лет с 2009 по 2017 годы, его до сих поминают добрым словом. Креативным начальником с чувством юмора запомнился Сицский и в Калининградской области, где два последних года работал в должности заместителя начальника областного главка. В канун 2020 года он заставил подчиненных-шутников, которые повеселили пользователей соцсетей, вырезать снежинки для коллег.

Андрей Сицский родился в Ольховском районе Волгоградской области. Сейчас ему 46 лет. В полиции с 2000 года. Около семнадцати лет работал в родном регионе. С 5 марта 2018 года был заместителем регионального главка - начальником полиции УМВД России по Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU