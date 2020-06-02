Насильника из Волжского поймали спустя три года через его друга
Сейчас 39-летний житель Волжского находится в изоляторе – его ждет суд за изнасилование и избиение знакомой. Преступление мужчина совершил еще в 2016 году, но тогда сумел скрыться от правосудия. Три года насильник умело уходил от следствия, прятался по знакомым, но однажды на этом и прогорел.
Опытные сыщики следили за знакомыми подозреваемого и оказались на верном пути. Один из них снял квартиру, но сам там не проживал. Правоохранители приехали по адресу и обнаружили там злоумышленника. Конечно, он снова пытался сбежать, однако на этот раз не вышло.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Тракторозаводского района, направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП-Волгоград» подробности старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.
ИСТОЧНИК KP.RU