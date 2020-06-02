Июнь в Волгограде начался с 285 протоколов на нарушителей режима

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:26:24+03:00

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Волгоград вошел в лето в режиме самоизоляции. Карантинные ограничения действуют в регионе уже третий месяц. Тех, кто не соблюдает правила передвижения и масочный режим, встречают на улицах межведомственные патрули в составе полиции, Роспотребнадзора и чиновников. Как сообщили "КП-Волгоград" в оперштабе, только за понедельник, 1 июня, в Волгограде, Волжском и нескольких районах области составили 285 протоколов на нарушителей. Хотя, нужно признать, что патрули уже не свирепствуют, как в первые дни после введения масочно-перчаточного режима, когда число потенциальных штрафов было вдвое выше.

Напомним, выходить из дома по-прежнему нельзя без документов – паспорта и справки с работы либо уведомления. Хотя поводов для того, чтобы покинуть жилище, предостаточно. Непременным атрибутом в Волгоградской области стали и маски с перчатками в магазинах и на транспорте. На нарушителей режима самоизоляции в Волгоградской области составляют протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ. Среди опротоколенных не только волгоградцы без документов и карантинной атрибутики, но и предприниматели, которые не приняли мер безопасности для своих сотрудников и клиентов. Решение о штрафе выносит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU