В Волгограде МАЗ устроил аварию на «Водстрое» на мокрой дороге
Авария на "Водстрое" произошла в районе пяти часов. Те, кто ехал чуть позже по Третьей Продольной, попали в крупную пробку. Водители, проезжающие мимо, видели МАЗ на встречной полосе и сразу несколько поврежденных машин. Но как оказалось, 1 июня на этом месте произошло сразу две аварии. Одна с легковушками чуть раньше – без пострадавших. А ближе к вечеру на этом участке водитель МАЗа резко дал под тормозам на скользкой дороге. Машину занесло на встречную полосу, после этого он врезался в Ладу Гранту.
- Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП. Известно, что в аварии пострадала 70-летняя пассажирка легковушки. Ее на «скорой» отвези в больницу, рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.
Полицейские просят соблюдать правила дорожного движения. Особенно в условиях непогоды.
МАЗ устроил аварию на скользкой дороге в Волгограде.
ИСТОЧНИК KP.RU