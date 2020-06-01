2020-06-01T21:14:03+03:00
Происшествия

В Волгограде МАЗ устроил аварию на «Водстрое» на мокрой дороге

Пострадала пассажирка легковушки
Екатерина МАЛИНИНА
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НА "скорой" отвезли в больницу 70-летнюю бабушку.НА "скорой" отвезли в больницу 70-летнюю бабушку.
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Авария на "Водстрое" произошла в районе пяти часов. Те, кто ехал чуть позже по Третьей Продольной, попали в крупную пробку. Водители, проезжающие мимо, видели МАЗ на встречной полосе и сразу несколько поврежденных машин. Но как оказалось, 1 июня на этом месте произошло сразу две аварии. Одна с легковушками чуть раньше – без пострадавших. А ближе к вечеру на этом участке водитель МАЗа резко дал под тормозам на скользкой дороге. Машину занесло на встречную полосу, после этого он врезался в Ладу Гранту.

- Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП. Известно, что в аварии пострадала 70-летняя пассажирка легковушки. Ее на «скорой» отвези в больницу, рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Полицейские просят соблюдать правила дорожного движения. Особенно в условиях непогоды.

МАЗ устроил аварию на скользкой дороге в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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