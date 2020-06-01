Санавиация в мае спасла жизни 24 волгоградцев

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:06:07+03:00

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Коронавирус коронавирусом, но волгоградцы страдают и от других болезней, попадают в ДТП, получают серьезные ранения. Не всегда помощь им могут оказать на месте, в районных ЦРБ и ФАПах. Из отдаленных уголков области в Волгоград тяжелых больных и экстренных пациентов доставляет санитарная авиация. Только в мае эвакуация в опорные клиники позволила спасти жизни 24 волгоградцев. Всего же с начала года медицинский вертолет перевез 95 человек из двадцати районов Волгоградской области. В числе спасенных и 11 детей. Сезон санавиация открыла в феврале.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, чаще всего санавиация спасает жизни больных с острым коронарным синдромом. Предынфарктное состояние было у 56 пассажиров медицинского вертолета. Еще 13 тяжелым пациентам понадобилась экстренная помощь в результате ранений в дорожно-транспортных происшествиях. Отравления, ожоги, травмы – все это причины, по которым в отдаленные районы прилетает медицинский вертолет. Чаще всего «летающая скорая» спешит на вызов в Камышин и Михайловку. Кстати, для заболевших коронавирусом «летающую скорую» не используют.

Напомним, вертолет «Ансат» появился у волгоградских медиков в 2017 году. В Волгограде имеется три вертолетных площадки в главных клиниках. В 2020 году построят еще три в Камышине, Урюпинске и Волжском. Пока же в районах приспособили под посадку вертолета то, что есть в наличии.

ИСТОЧНИК KP.RU