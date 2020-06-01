2020-06-01T15:46:27+03:00
Происшествия

Экс-заключенного задержали за взятку начальнику волгоградской колонии

Мужчина хотел выторговать поблажки для приятеля и сам вновь окажется в тюрьме
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Мужчину взяли при передаче денег.Мужчину взяли при передаче денег.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Экс-заключенного задержали при передаче взятки начальнику исправительной колонии №12 в Волгоградской области. Сам мужчина уже отсидел свой срок, а к подполковнику пришел просить за своего приятеля, который все еще отбывал наказание. За поблажки и ослабление режима начальнику колонии он предложил 50 тысяч рублей. Теперь ему самому светит новый срок. Сотрудник УФСИН на сделку не пошел. Следователи возбудили уголовное дело по статье «дача взятки должностному лицу в значительном размере».

Как сообщила «КП-Волгоград» представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник, дело было в апреле 2020 года в исправительной колонии №12 УФСИН. Предложивший взятку бывший и теперь уже будущий заключенный ранее проходил по делу о вымогательстве. К делу подключили следователей СКР, оперативников УФСБ и службы собственной безопасности УФСИН. В результате мужчину задержали при передаче 50 тысяч рублей.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения, скорее всего, это будет заключение под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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