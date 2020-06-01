В Волгограде не смогли продать «СитиОтель» за полмиллиарда

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:37:30+03:00

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Пятизвездочный «СитиОтель», расположенный в высотке бизнес-центра «ВолгоградСИТИ» с видом на Мамаев курган в Волгограде, выставили на торги еще в марте. Причиной стали долги. Сумму запросили немалую – более полумиллиарда рублей. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на протокол открытого аукциона, за два месяца ни одной заявки на покупку «СитиОтеля» так и не подали. Желающих приобрести почти 13 тысяч квадратных метров на 25-м этаже бизнес-центра не оказалось.

Принадлежит «СитиОтель» в элитном бизнес-центре Волгограда обанкротившемуся ООО «Индустрия Фитнеса». В общей сложности за ним числятся долги более миллиарда рублей. Последний учредитель компании - ООО «ИК «Грандстрой» из Московской области с уставным капиталом в 10 тысяч рублей.

На торги пятизвездочный отель в центре Волгограда выставили со всем имеющимся оборудованием. Это 16 больших номеров с видом на город, включая мебель и декор, бар, рецепция, конференц-зал, прачечная и прочие помещения. А также часть земельного участка под высоткой бизнес-центра. В среднем цена предложения составила более 47 тысяч рублей за каждый квадратный метр.

Напомним, отели в Волгоградской области из-за самоизоляции по коронавирусу простаивают с марта. Туризм пока под запретом, а всем приезжим в регионе предписан 14-дневный карантин. Так что гостиничный бизнес терпит колоссальные убытки.

ИСТОЧНИК KP.RU