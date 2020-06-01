Сняли старый слой, меняют бордюр: в Волгограде ремонтируют улицу Ковровскую

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:39:10+03:00

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Более сорока дорог, отремонтированных и построенных, обещают охватить волгоградские чиновники в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В эти дни стартовали работы на улице Ковровской в Ворошиловском районе Волгограда. Дорожное полотно обновят от улицы Ким до Академической. Сейчас подрядчик снял верхний слой старого покрытия, параллельно заменяют бордюры.

- Затем на основание уложат два слоя асфальтобетона – выравнивающий и финишный, обладающий повышенными прочностными характеристиками за счет специализированных минеральных добавок, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Не забудут о ливневках: в процессе реконструкции планируют отремонтировать более 60 колодцев. Дорожники приведут в порядок парковочные карманы и съезды на примыкающие улицы. Из-за этого в Ворошиловском могут быть пробки: сейчас подрядчики работают на Астраханском мосту, также на улицах Баррикадная и Елисеева. Автомобилистов просят не бросать свои машины на обочинах, чтобы не создавать лишних помех.

ИСТОЧНИК KP.RU