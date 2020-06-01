2020-06-01T09:26:27+03:00
Происшествия

На севере Волгограда сгорели три легковушки

В происшествии никто не пострадал
Юлия Данильченко
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ЧП произошло около 3:30 ночи 1 июня в Тракторозводском районе Волгограда. Когда уже все спали, на улице Гороховцев возле одного из многоэтажных домов загорелись сразу несколько легковушек. Горожане увидели огонь и сообщили о пожаре на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. Спасатели приехали через несколько минут.

- На площади двух квадратных метров горел моторный отсек автомобиля «Мерседес Бенц», оплавились пластиковые панели автомобиля «Лада Калина» и автомобиля Нива Шевроле на общей площади три квадратных метра, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Благодаря слаженной работе пожарных, очаг удалось локализовать буквально за девять минут с момента звонка очевидцев. Никто в происшествии не пострадал. Причины возгорания пока неизвестны – их устанавливают эксперты пожарной лаборатории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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